Россельхознадзор разрешил яблоки с восьми предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил ввозить в РФ яблоки с нескольких азербайджанских предприятий. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Служба приняла соответствующее решение на основе анализа информации Агентства пищевой безопасности АР о результатах фитосанитарного мониторинга предприятий и яблок, выращиваемых в стране, а также под гарантии компетентного ведомства.

С сегодняшнего дня яблоки смогут ввозить ООО "Агролайн" (город Гусар), OOO ECO FRUİTS и OOO M-AGROFRESH (Гусарский район), OOO NİAB (Насиминский район), Маил Кишиев Исмаил оглы и ООО GF Company (Наримановский район), ООО EL FRUİTS (Низаминский район) и Гасанов Мусбат Музаффар (Шамкирский район).