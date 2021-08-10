Российские военные в Таджикистане обновили вооружение

На крупнейший военный объект России за рубежом - базу в Таджикистане – поступили новейшие образцы стрелкового оружия, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина, которые пришли на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане, - добавили в пресс-службе.