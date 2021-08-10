В России за сутки выявили 21 378 случай коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России за сутки выявили 21,4 тыс случаев заболевания - минимум с 30 июня. В Москве суточная заболеваемость опустилась до уровня 7 апреля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 537 (7,2%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Петербурге - 1 811, в Москве - 1 639, в Московской области - 1 309. В Крыму 394 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 335, в Краснодарском крае - 257, в Дагестане - 205, в Чечне - 141, в Кабардино-Балкарии - 90, в Северной Осетии - 66, в Адыгее - 61, в Ингушетии - 61, в Карачаево-Черкесии - 55.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных достигло 6 491 288 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 18 729 человек, за весь период - 5 788 710 человек.

Умерли за сутки 792 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 166 442 человека.