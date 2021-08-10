Главная » Новости

На Дону горит крупный склад с сеном

На Дону горит крупный склад с сеном

Сегодня утром на территории населенного пункта Рясное в Матвеево-Курганском районе Ростовской области загорелась кровля склада для сена, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Горит кровля сенника, по оперативным данным – по всей площади, это 2 тыс кв м. Угрозы распространения огня на другие строения нет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В тушении пламени задействованы 48 огнеборцев и 18 единиц техники, - говорится в сообщении.

785 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!