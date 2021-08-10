На Дону горит крупный склад с сеном

Сегодня утром на территории населенного пункта Рясное в Матвеево-Курганском районе Ростовской области загорелась кровля склада для сена, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Горит кровля сенника, по оперативным данным – по всей площади, это 2 тыс кв м. Угрозы распространения огня на другие строения нет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В тушении пламени задействованы 48 огнеборцев и 18 единиц техники, - говорится в сообщении.