Лесные пожары в Турции по состоянию на 10 августа

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Министр лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил, что пожар в Айдын-Боздогане локализован. Из 270 лесных пожаров в 43 турецких провинциях 268 уже взяты под контроль. Тушение огня в районах Кейджегиз и Милас в Мугле ​​ведется с воздуха и с земли

Провинция Мугла

В зоне пожара в юго-восточной провинции Мугла задействованы 4 самолета, 38 вертолетов, множество разбрызгивателей воды, строительная техника, пожарные машины, автоцистерны с водой, машины с водометом марки TOMA и сотни автомобилей госучреждений.

В тушении пожара участвуют свыше 1 тыс специалистов Министерства лесного хозяйства Турции. Предпринимаются усилия по борьбе с лесными пожарами в районе Феслеген района Эрен города Милас.

В эвакуированных кварталах ведутся работы по охлаждению взятых под контроль территорий. С первыми лучами солнца 10 августа начались интервенции пожарных самолетов.

В то время как продолжаются меры по ликвидации пожаров в районах Каваклыдере и Ментеше, бригады пожарных работают с воздуха и на земле, чтобы потушить пожар, начавшийся двумя днями ранее в районе Ятаган Хадживелилер.

Кроме того, уже 12 дней продолжается пожар в районе Кейджегиз, на его тушение тоже брошены пожарные бригады.

Пакдемирли отметил, что в кустарном поле продолжается пожар. "Пожар в Кейджегизе продолжается, и он словно ловушка в долине. Пока что мы не можем сказать, что он взят под контроль".

Провинция Айдын

Лесной пожар, вспыхнувший ближе к вечеру 9 августа в Боздоганском районе провинции Айдын, был взят под контроль.

Те, кто увидел поднимающийся над лесным массивом дым возле плотины Конаклы Махаллеси Кемер, сообщили об этом в управление лесного хозяйства и пожарную службу.

На место отправлено большое количество пожарных команд. После 6-часовой работы с участием пожарных машин и двух вертолетов пламя удалось локализовать.

В настоящее время продолжаются работы по охлаждению в провинции Айдын.