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Кубань снова затопило: вода стоит в Новороссийске и в Витязево

Кубань снова затопило: вода стоит в Новороссийске и в Витязево

Этим утром в Краснодарском крае прошли мощные ливни. В Новороссийске за час выпала месячная норма осадков, в Витязево под Анапой затопило дороги.

В Новороссийске выпало 47 мм осадков, сообщают синоптики, ливень начался около пяти утра, в настоящее время осадки продолжаются, вода стоит на улицах.

В анапском поселке Витязево также случился мощный дождь, стихия превратила улицы в реки, пешеходы и автомобили передвигаются с трудом. В Анапе также идет дождь.

Ранее синоптики предупреждали, что на региона надвигается непогода, которая может привести к смерчам и подтоплениям.

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Вестник Кавказа

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