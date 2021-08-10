В ходе реконструкции в Симферополе рухнули стена и перекрытие филармонии

В реконструируемой филармонии в центре Симферополя сегодня обрушились стена и межэтажное перекрытие, - сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

"Во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между 1 и 2 этажом двухэтажного здания. В результате обрушения пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Место обрушения оцеплено – предварительно его площадь составляет 35 кв м, ликвидацией последствий обрушения занимается группировка в количестве 45 человек и 12 единиц техники.