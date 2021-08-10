Североосетинские спасатели ищут женщину из смытой селем палатки

В горах Северной Осетии сель смыл палатку с двумя людьми в 5 км выше от пограничного поста на тропе на гору Казбек, - сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Пострадавшему мужчине первую помощь оказали очевидцы. Сель смыл в близпротекающую реку Геналдон женщину, которая была с ним. На данный момент информации о ней нет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На поиски пропавшей выдвинулась группа спасателей в составе шести человек и одной единицы техники.

Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с прогнозируются и сегодня, из-за схода селя остается закрытой для проезда Транскавказская магистраль, - добавили в пресс-службе МЧС региона.