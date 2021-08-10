Узбекистан нарастит добычу природного газа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить добычу природного газа, во втором полугодии 2021 года баланс природного газа должен составить 32 млрд кубометров.

Также лидер республики дал поручение по привлечению на конкурсной основе опытных подрядчиков к геолого-техническим мероприятиям и инвесторов к разработке неиспользуемых месторождений, пишет Sputnik Узбекистан.

По итогам года производство сжиженного газа должно достичь 850 тыс т.

"Учитывая темпы роста экономики и запуск новых газохимических проектов, ожидается увеличение спроса на природный газ в следующие 5 лет на 30%. Уже сегодня необходимо разработать конкретные планы по формированию источников ресурсов природного газа для удовлетворения этой потребности, цифровизации энергетического сектора" - подчеркнул Мирзиёев.

С начала года добыча природного газа в Узбекистане выросла на 4,7%, а добыча нефти снизилась на 2,2%.