Директор, повар и официант вагона-ресторана, отравившего детей, задержаны на Кубани

Задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда "Мурманск - Адлер", они подозреваются в преступлениях по п. "а" ч.2 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", и ч.1 ст.236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Такое сообщение опубликовано на сайте СК России.

Напомним, после приема пищи в вагоне-ресторане по пути в детский лагерь был госпитализирован 91 ребенок.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что повар и официант вагона ресторана пассажирского поезда сообщением "Мурманск - Адлер", зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей", - пояснили в СКР.

Директор вагона-ресторана не сумела обеспечить выполнение санитарных норм на предприятии, не организовала медобследования сотрудников, проигнорировала необходимость проведения противоэпидемиологических мероприятий. В результате произошло массовое заражение детей инфекционным заболеванием.

Все трое подозреваемых задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.