Кубань почти догнала Москву по онлайн-продажам

Во втором квартале текущего года Краснодарский край занял второе место после Московского региона по объему онлайн-продаж, - говорится в исследовании Wildberries.

"В апреле-июне 2021 г. объемы онлайн-продаж в Краснодарском крае впервые превысили показатели Северной столицы: оборот Wildberries в Краснодарском крае составил 6,49 млрд рублей, в то время как в Санкт-Петербурге - 6,46 млрд рублей. Резкий рост покупательской активности в Краснодарском крае связан с бурным туристическим сезоном 2021 года, в котором регион занимает центральное место, а также с миграцией части населения на юг страны из-за увеличения популярности дистанционной работы в России", - говорится в исследовании, передает ТАСС.

Наибольшей популярностью у кубанских покупателей пользовались одежда, обувь, косметика, товары для дома и смартфоны, а самыми покупаемыми предметами одежды в июле на Кубани стали купальники (рост числа заказов на 291% год к году), плавки (+189%), а также топы (+290%), спортивные костюмы (+242%), сарафаны (+218%), платья (+176%), шорты (+175%) и футболки (+154%).

Санкт-Петербург теперь по объему онлайн-продаж переместился на третье место, уступив Москве и Кубани.