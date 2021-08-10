В Грузии возобновили обязательное ношение масок на открытых пространствах

В Грузии снова вступило в силу требование о соблюдении масочного режима на открытых пространствах.

"С 10 августа ношение масок становится обязательным и в открытом пространстве, где есть больше пяти человек... Такое решение совет принял в связи с резким ухудшением эпидположения", – сообщил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Маски на открытых пространствах стали необязательны 22 июня, на фоне роста заболеваемости, требование вернули.

Также с 10 августа в Грузии ужесточается контроль над проведением свадеб, поминок и других подобных мероприятий.

Во вторник в Грузии выявили почти 5,7 тыс случаев коронавируса, что стало рекордном за все время пандемии.