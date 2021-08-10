Сломавшийся токоприемник локомотива задержал на Кубани 11 поездов

Минувшей ночью повреждение токоприемника локомотива привело к задержке в движении поездов в Краснодарском крае, - сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"В 00:58 на станции Чилипси Северо-Кавказской железной дороги из-за повреждения токоприемника локомотива допущена вынужденная остановка грузового поезда. В 00:21 после устранения повреждения движение поезда возобновлено. Задержано 11 пассажирских поездов, которые в настоящий момент вводятся в график", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Задержки составляют до 1,5 часов, - сообщили в компании, напомнив, что в зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.