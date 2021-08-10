Грузия установила рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19

В Грузии за сутки коронавирус выявили у 5,7 тыс человек - это максимум с начала пандемии, прошлый рекорд был установлен в начале декабря, тогда заболели за сутки 5 450 человек.

Согласно сайту Национального центра контроля заболеваний, в республике выявили 5 697 случаев коронавируса за сутки, общее число инфицированных достигло 450 149 человек.

Вылечились за сутки 2 713 человек, с начала пандемии – 403 762. Умерли за сутки 54 пациента, за все время - 6 128. Суточная смертность в стране также стала рекордной с начала пандемии.