Кабул и талибы еще раз попробуют договориться в Дохе

Сегодня в столице Катара Дохе начнутся переговоры по ситуации в Афганистане с участием представителей запрещенного в России террористического движения "Талибан", - сообщил источник в афганском министерстве по вопросам мира.

Переговоры начнутся во вторник и продлятся три дня, правительство Афганистана на переговорах будут представлять глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший глава национального директората безопасности Афганистана (NDS) Масум Станекзай и министр по вопросам мира Сайед Садат Мансур Надери.

Противостояние правительственных сил и террористов продолжается не первый год: за последние месяцы они овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане. 6 августа представители террористического движения заявили, что захватили административный центр провинции Нимроз город Зарандж на юго-западе Афганистана. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 км от ближайшего погранперехода в Таджикистан, что может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.