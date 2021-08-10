Громкие задержания по делу об особо крупной растрате произведены в Северной Осетии

Двое бывших высокопоставленных чиновников, а также директор завода задержаны в Северной Осетии, об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в Главном следственном управлении СКР идет расследование уголовного дела о растрате средств из бюджета Северной Осетии в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

"По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" [Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования - ред.] Аида Габараева", - цитирует Петренко сайт СКР.