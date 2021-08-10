В Казахстане вакцина Pfizer будет доступна только для детей и беременных

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, кто сможет сделать прививку препаратом от коронавируса Pfizer.

Республика достигла предварительной договоренности о поставках вакцины Pfizer в четвертом квартале 2021 года. Ожидается, что вакцину пустят на прививки детям с 12 лет (при согласии родителей) и беременным женщинам.

"На начальном этапе в октябре вакцина Pfizer будет доступна для детей и, мы думаем, для беременных только", - заявил глава Минздрава Казахстана.