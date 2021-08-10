Парк "Сочи" предупреждает о красивом, но ядовитом плоде

Смертельно опасные плоды созрели в сочинском парке "Дендрарий", соответствующее предупреждение опубликовано на его странице в Instagram.

Этот экзотический фрукт внешне напоминает съедобный инжир, поэтому у посетителей может возникнуть желание сорвать его с дерева и попробовать на вкус.

"Однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты", - обратили внимание в парке.

В сообщении подчеркивается, что противоядия против тунга Форда не существует.

Дерево находится в верхней части дендрария, по его периметру установлены предупреждающие таблички.