Парк "Сочи" предупреждает о красивом, но ядовитом плоде
Смертельно опасные плоды созрели в сочинском парке "Дендрарий", соответствующее предупреждение опубликовано на его странице в Instagram.
Этот экзотический фрукт внешне напоминает съедобный инжир, поэтому у посетителей может возникнуть желание сорвать его с дерева и попробовать на вкус.
"Однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты", - обратили внимание в парке.
В сообщении подчеркивается, что противоядия против тунга Форда не существует.
Дерево находится в верхней части дендрария, по его периметру установлены предупреждающие таблички.
Вестник Кавказа
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