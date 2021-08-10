Синоптики рассказали о погоде в Крыму на этой неделе

Неустойчивая погода будет характерна для Крым на текущей неделе, предупреждает региональный гидрометцентр.

В понедельник на полуострове прошли грозы, они понизили температуру.

"Холодный фронтальный раздел принес на полуостров ослабление жары и грозовые дожди. На текущей неделе и в предстоящие выходные дни с 9 по 15 августа в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, в отдельных районах сильные, грозы, в дневные часы есть вероятность выпадения града, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с", - отметили специалисты.

При этом в Крыму не будет холодно - в дневные часы воздух будет прогреваться до 25-30 градусов.