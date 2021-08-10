Сомнолог рассказал, как избавиться от бессонницы без лекарств

Избавиться от бессонницы поможет одно простое правило, об этом рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По словам специалиста, главное - справиться с тревожными состояниями, стрессами и перегрузками, пишет Общественная служба новостей.

Чтобы достичь этой цели, указал врач, надо упорядочить режим пробуждения, то есть вставать в одно и то же время всегда - и в будни, и в выходные. Когда человек начнет делать это без труда, вопрос бессонницы будет закрыт.