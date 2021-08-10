Шойгу и Карапетян обсудят в Москве ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр обороны Армении Аршак Карапетян сегодня вылетел в Москву с рабочим визитом для встречи с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу, - сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву. Планируется, что глава Минобороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Ожидается, что одной из тем беседы глав двух силовых ведомств станет ситуация на азербайджано-армянской границе, которая остается неспокойной с 12 мая: с того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.