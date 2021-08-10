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Казахстан заволокло дымом от лесных пожаров в Якутии

Казахстан заволокло дымом от лесных пожаров в Якутии

На северо-востоке Казахстана образовалась дымовая завеса от лесных пожаров в Якутии.

На территории Восточно-Казахстанской области за 9-10 августа в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой нормы по диоксиду азота (Усть-Каменогорск, Семей). В конце прошлой недели смог от пожаров в Якутии накрыл чать Павлодарской области, включая Павлодар, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".

В Якутии ведется борьба с 69 лесными пожарами, объявлен режим ЧС.

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Вестник Кавказа

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