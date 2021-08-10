Лайнер Air Astana не долетел из Алматы в Тбилиси

Экипаж самолета авиакомпании Air Astana, вылетевшего накануне из аэропорта Алматы в Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за вероятного удара молнии, - сообщили в авиакомпании.

Рейс KC139 должен был отправиться по маршруту Алматы - Тбилиси вечером 9 августа, он вылетел в 20.30 по местному времени, однако спустя некоторое время вернулся по причине вероятного удара молнии.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. После замены борта пассажиры вылетели в пункт назначения в 00.40", - говорится в сообщении Air Astana, передает Sputnik Казахстан.

В авиакомпании заверили, что инспекция самолета была выполнена в полном объеме, следов попадания молнии не обнаружено. Воздушное судно возвращено в эксплуатацию.

Как рассказала пользовательница соцсети, самолет вернулся в аэропорт Алматы спустя 40 минут после взлета. Салон самолета резко заполнила вспышка света, послышался удар, и началась тряска. Как пояснила блогер, молния ударила в крыло лайнера.