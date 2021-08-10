Семья антиваксеров умерла от коронавируса в Португалии
Все члены семьи, выступающей против вакцинации от Covid-19, скончались от коронавируса в Португалии. Трагедию предал огласке их родственник Фрэнсис Гонсалвеш, живущий в Кардиффе.
Как сообщает издание The Guardian, Гонсалвеш рассказал, что его 65-летняя мать, 73-летний отец и 40-летний брат отказались проходить вакцинацию от коронавируса, поддавшись на пропаганду антиваксеров.
В итоге все трое заразились Covid-19 на семейном обеде и скончались за неделю.
Родственник погибших надеется, что трагический опыт его семьи подтолкнет других антиваксеров все-так сделать прививку.
Вестник Кавказа
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