В Узбекистане в разы снизят размеры штрафов на дорогах и разрешат водителям разговаривать по телефону

Минюст Узбекистана подготовил законопроект, облегчающий наказания за некоторые правонарушения на дорогах.

В два раза планируется снизить штраф за управление транспортными средствами с просроченными страховыми полисами или лицом, не предусмотренным в страховом полисе; в два раза - за неполучение автовладельцами страхового полиса, на треть - для должностных лиц. Более чем в три раза ведомство намерено сократить штраф за перевозку пассажиров на автотранспорте без лицензии.

Отменяются наказания за разговоры по телефону во время движения через наушники или гарнитуру, за установление монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля, за управление автомобилем, не имея при себе водительского удостоверения, страхового полиса и техпаспорта (иметь при себе нужно биометрический паспорт или ID-карту).

Также Минюст Узбекистана снижает штраф за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей - в настоящее время он составляет 4,9 млн сумов, по законопроекту составит 2,4-4,9 млн сумов.