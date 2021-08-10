Столичный регион захватывают дожди

Сегодня на смену жаре в столичный регион придут дожди – во второй половине дня в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха - плюс 27-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-восточный, слабый – его скорость составит 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт ст, - добавил синоптик.