Кислород скоро начнут подавать по основной схеме во владикавказскую больницу

Подача кислорода по основной схеме будет возобновлена в больнице Владикавказа, где накануне после порыва трубы погибли девять коронавирусных пациентов, в ближайшие два дня, рассказал врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

"Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра, там специалисты работают", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в пресс-службе Минздрава республики уточнили, что погибли восемь женщин и мужчина - в возрасте от 47 до 85 лет, все они лежали в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

По словам врио главы региона Сергея Меняйло, причиной трагедии стал прорыв трубы под землей.