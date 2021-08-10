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Кислород скоро начнут подавать по основной схеме во владикавказскую больницу

Кислород скоро начнут подавать по основной схеме во владикавказскую больницу

Подача кислорода по основной схеме будет возобновлена в больнице Владикавказа, где накануне после порыва трубы погибли девять коронавирусных пациентов, в ближайшие два дня, рассказал врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

"Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра, там специалисты работают", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в пресс-службе Минздрава республики уточнили, что погибли восемь женщин и мужчина - в возрасте от 47 до 85 лет, все они лежали в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

По словам врио главы региона Сергея Меняйло, причиной трагедии стал прорыв трубы под землей.

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Вестник Кавказа

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