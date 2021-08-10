В Карагандинской области насчитали более тысячи инфицированных

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 7 235 заболевших с положительным результатом ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

По числу выявленных пациентов с COVID-19 по-прежнему лидируют Нур-Султан – 1161 заболевший, Алматы – 1484 инфицированных и Карагандинская область, в которой насчитали больше тысячи – 1061 пациент, - передает Sputnik Казахстан.

Больше ста инфицированных выявлено в Атырауской (627), Шымкенте (570); Павлодарской (286), Алматинской (270), Акмолинской (263), Костанайской (248), Актюбинской (223), Кызылординской (228), Восточно-Казахстанской (220), Мангистауской (177), Северо-Казахстанской (156), Туркестанской (105) и Жамбылской (100) областях.

Всего в Казахстане с начала пандемии выявлены 649 120 заболевших. Также сообщается, что 533 329 казахстанцев выздоровели. В данный момент от коронавируса лечатся более 112 тыс казахстанцев, в том числе около 31 тыс пациентов находятся в больницах.

За сутки жертвами COVID-19 стали 97 пациентов, ковидной пневмонии - 10 человек.

Больше всего пациентов с положительным ПЦР умерли в Шымкенте - 20 человек.

Всего в Казахстане от коронавируса скончались 6 973 человека, от пневмонии с признаками COVID - 3 925, - говорится в сообщении Минздрава страны.