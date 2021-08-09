В Ставрополе приступили к строительству школы на 1550 мест

В Ставрополе на улице Ивана Щипакина в рамках национального проекта "Образование" началось строительство школы на 1550 мест. Об этом сообщили в Минстрое Ставропольского края.

Общеобразовательное учреждение будет поделено на четыре блока.

В первом блоке будут находиться гардеробная, медицинский пункт, административные кабинеты, учительская и библиотека с читальным залом. Второй блок предназначен для обучения начальных классов. Там запроектированы учебные и компьютерные кабинеты для 1-4 классов, игровые комнаты, помещения группы продленного дня. В третьем блоке разместят 5-11 классы. Здесь будут помещения по обработке древесины, класс кулинарии, кабинет музыкального искусства. В четвертом блоке разместят столовую, три спортивных зала, актовый зал и зал хореографии. В здание проведут высокоскоростной интернет и оснастят его "умными" технологиями.

На территории школы также будут футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны отдыха с отдельными площадками для подвижных игр школьников и несколько плавательных бассейнов.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко, на строительство школы выделено 1,8 млрд из федерального и краевого бюджетов. Работы планируют завершить в 2022 году, передает "Ставропольская правда".