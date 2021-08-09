Азербайджанский полузащитник покинул грузинский клуб спустя месяц после перехода

Грузинский футбольный клуб "Самтредиа" расстался с азербайджанским полузащитником Русланом Гаджиевым.

"Так и не смог адаптироваться к схеме команды. Посчитал, что это будет потерей времени для меня. Поэтому решил расстаться. Тут дело не в финансах", - заявил хавбек после ухода из команды.

По словам Гаджиева, руководство клуба хотело, чтобы он остался, но увидев, что он испытывает трудности, с пониманием отнеслось к такому решению. "В ближайшие пару дней определится, где начну новый сезон. Сейчас возвращаюсь в Баку", - цитирует его Azerisport.com.