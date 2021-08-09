В Карачаево-Черкесии увеличат численность зубров

В Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии намерены за два года увеличить популяцию зубров до 55 особей, сообщил заместитель директора по научной работе Джамал Текеев.

По его словам, для этого построен специальный отловной вольер. "Оптимальная численность зубров на территории заповедника составляет порядка 55 особей. Мы в ближайшие пару лет надеемся достигнуть этого уровня и заранее думаем о последствиях увеличения численности", - пояснил он, отметив, что каждый зубр в России на счету.

Далее Текеев напомнил, что к концу 2020 года число особей достигало 44, а ареал обитания зубра на территории заповедника превысил 11 тыс га. Для последующего развития популяции и ветеринарного контроля состояния животных был разработан проект по строительству отловного вольера к осени текущего года, передает ТАСС.