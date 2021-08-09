В Дагестане ускоренно отреставрируют поврежденную лавиной мечеть

В Дагестане планируют в кратчайшие сроки отреставрировать поврежденную сходом лавины старинную мечеть в селе Цахур, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в конце марта лавина повредила одну из старейших мечетей Кавказа.

"В рамках рабочей поездки в Рутульский район председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил знаменитое цахурское мечеть-медресе Низамия XI века", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе поездки обсуждались возможности проведения реконструкции медресе в ускоренные сроки. В частности, Абдулпатах Амирханов дал агентству по охране культурного наследия Дагестана и заинтересованным ведомствам поручение - разработать самый оптимальный и оперативный вариант решения проблемы.

Было подчеркнуто, что мечеть имеет ценность не только для жителей республики, но и для всего Кавказа и России.