"Ростов" расстался с дисквалифицированным за допинг нападающим

Футбольный клуб "Ростов" расторг контракт с нападающим Владимиром Обуховым, дисквалифицированным за допинг. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ростовской команды.

"Благодарим Владимира за время в нашем клубе и желаем удачи!" - сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) направила на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева письмо, в котором подчеркивалось, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества - метандиенона. В июле ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода.