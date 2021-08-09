Смертельная болезнь, от которой нет лекарств, подтвердилась в Гвинее

В Гвинее подтвердился первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбурга, соответствующее заявление распространила Всемирная организация здравоохранения, чья группа экспертов уже находится на месте ЧП.

Больной лихорадкой Марбурга был выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые была зарегистрирована геморрагическая лихорадка Эбола - в 2014-2016 и 2021 годах, он не выжил, пишет РИА Новости.

В ВОЗ пояснили, что лихорадка Марбурга и Эбола вызываются вирусами, принадлежащими к одному семейству.

"Мы работаем с представителями руководства здравоохранения для быстрого реагирования, которое основывается на предыдущем опыте Гвинеи и ее экспертизе в борьбе с Эболой, которая передается тем же путем", - пояснила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети.

Организация направила в Гвинею десять экспертов, они помогут установить все возможные контакты заболевшего, проанализировать риски и мобилизовать силы для будущего реагирования. Кроме того, ужесточено пограничное наблюдение, предупреждены страны-соседи.

Напомним, ни вакцин, ни лекарств от вируса геморрагической лихорадки Марбурга не существует.