Антитурецкая школа проводит бесплатную военную подготовку в Армении

Армянские боевики около села Чарактар в оккупированном районе Нагорного Карабаха на новой границе с Кельбаджарским районом, переданном Азербайджану 25 ноября 2020 года

В Армении сформировали новую антитурецкую террористическую группировку, которая проводит бесплатную военную подготовку в так называемой школе под названием POGA (ՊՈԳԱ). Ее поддерживают другие террористические группы, включая Рабочую партию Курдистана (РПК) и националистическую террористическую армянскую группировку "АСАЛА" (Армянская секретная армия освобождения Армении), сообщил председатель ассоциации, которая борется с распространением дезинформации, пишет турецкая "Сабах".

Председатель Союза борьбы с необоснованными утверждениями о геноциде Саваш Эйильмез отметил, что POGA начала проводить мероприятия по военной подготовке боевиков разных возрастных групп 29 марта 2021 года, сообщила газета Türkiye. По словам Эйильмеза, тем, кто пропагандирует деятельность школы POGA, выплачивается более $100. Недавно открытая школа, основанная на радикальном национализме, финансируется армянской диаспорой, а также РПК и АСАЛА. Они вербуют боевиков из Европы и с Ближнего Востока.

POGA распространяет информацию через социальные сети, призывая всех армян в возрасте от 18 до 55 лет присоединиться к ним и поднять оружие против Турции и Азербайджана. Школа даже обязуется оплатить авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в Ереван.

Хотя основное внимание уделяется привлечению молодежи, взрослые мужчины и женщины также посещают учебные занятия, проводимые бывшими военными экспертами. Обучение включает в себя стрельбу, оказание первой помощи, обучение военной тактике и работе с боевой техникой, "студенты" также проходят психологическую подготовку. "Ваш враг находится по ту сторону границы", - говорится в сообщении на странице так "школы" в Facebook, где публикуется антитурецкая и антиазербайджанская пропаганда.

В прошлом году Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, которая длилась 44 дня. С тех пор как 27 сентября 2020 года в регионе возобновились столкновения, армия Армении обстреливала мирных жителей и азербайджанские позиции, нарушая соглашения о прекращении огня. В ходе войны Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько стратегических высот, городов и почти 300 своих сел и деревень. Стороны конфликта подписали 9 ноября соглашение о прекращении боевых действий и работе над всеобъемлющим урегулированием при посредничестве России.

В Турции возражают против представления событий 1915 года как "геноцида", называя их трагическими событиями, во время которых пострадали обе стороны. Анкара неоднократно предлагала создать для решения этого вопроса совместную комиссию, состоящую из турецких и армянских историков, а также международных экспертов.