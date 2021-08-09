Кадыров поручил готовить в Чечне олимпийских чемпионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил новому министру спорта республики Турпал-Али Ибрагимову изменить систему подготовки спортсменов так, чтобы главное внимание уделялось олимпийским видам спорта. Об этом политик написал на своей странице "ВКонтакте".

По словам Кадырова, бронзовые медали Олимпиады в Токио дзюдоиста Тамерлана Башаева и боксера Имама Хатаева - "хороший вклад в общий зачет", однако такой результат, подчеркнул глава Чечни, гораздо ниже реального потенциала республики: спортсмены из ЧР, уверен он, способны на большее.

Именно поэтому он поручил Ибрагимову перестроить систему подготовки спортсменов, сделав основной акцент на олимпийских видах.

Кадыров уточнил, что результаты изменений должны проявиться уже на следующей летней Олимпиаде в Париже. "Спортивным федерациям в Чеченской Республике выделяются достаточные средства, в том числе внебюджетные. Мы обладаем развитой инфраструктурой и прекрасными природными условиями, которые позволяют готовить чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских игр по различным дисциплинам", - заявил он.