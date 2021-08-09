Германия снабдит Узбекистан вакциной AstraZeneca – СМИ

Германия поставит Узбекистану антикоронавирусную вакцину британско-шведского производителя AstraZeneca, полученную Берлином в рамках контрактов с Лондоном, - заявила сегодня в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет Deutsche Welle.

Узбекистан получит 355 200 доз вакцины. Поставки в основном будут вестись в рамках глобального механизма COVAX, призванном предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации, - передает Podrobno.uz со ссылкой на издание.