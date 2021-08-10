Краснодар примет турнир по греко-римской борьбе памяти Поддубного

В Краснодаре 22 августа на площадке МСК "Баскет-Холл" пройдет турнир по греко-римской борьбе, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося российского борца Ивана Поддубного и 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпиаде 1976 года в Монреале, в котором примут участие 20 российских и иностранных спортсменов в 10 весовых категориях, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Для участия во встрече сборных России и мира к нам приедут чемпионы и призеры Олимпийских игр, первенств мира и Европы. Лучшие спортсмены планеты по греко-римской борьбе выступят в Краснодаре и проведут турнир в память о выдающемся борце и атлете Иване Поддубном", - рассказал заместитель главы региона Александр Власов, передает "АиФ-Юг".

Трансляция соревнований пройдет на телеканале "Кубань 24", - говорится в сообщении.