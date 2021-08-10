Женский чемпионат Азии по волейболу перенесли на октябрь

Локдаун, связанный с коронавирусом, перенес 21-й чемпионат Азии по волейболу среди женских команд на более поздний срок. Решение приняла Федерация волейбола Филиппин, в этой стране должны пройти соревнования с 29 августа по 4 сентября.

Азиатская конфедерация волейбола (AVC) предложила провести женский чемпионат с 24 по 31 октября. В течение недели станет ясно, состоится ли чемпионат - если новые даты устроят меньше шести команд (всего их восемь), соревнования отменят.

Кроме того, чемпионат Азии может не состояться если запрет наложит Международная федерация волейбола (FIVB) - новые даты совпадают с сезоном Национальной лиги.

В чемпионате планировали принять участие спортсменки из Казахстана, Узбекистана, Ирана, Китая, Филиппин, Таиланда, Южной Кореи и Австралии.