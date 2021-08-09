Два иранских фильма попали на международные кинофестивали

Этой осенью в программе международных кинофестивалей будут показаны две иранские картины "Кульбарф" и "Перерыв", пишет "ИРНА".

"Кульбарф" режиссера Милада Мансури представят на 14-м фестивале иранских фильмов в Сан-Франциско, он пройдет 18-19 сентября, а также на 4-м кинофестивале Bozeman, он состоится 9 сентября в штате Монтана.

Фильм "Кульбарф" уже получил четыре награды на кинофестивале Sète в Бразилии.

Кроме того, в основную программу 13-го кинофестиваля Filme Sozialak в Испании включили короткометражный фильм "Перерыв" иранского режиссера Навида Никхаха-Азада. Лента признана лучшим фильмом на 18-м Оксфордском международном кинофестивале.