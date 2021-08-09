На пляжах Сочи заработал бесплатный Wi-Fi

Бесплатный городской Wi-Fi стал доступен отдыхающим на пляжах Центрального и Адлерского районов Сочи, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Бесплатный Wi-Fi предусмотрен стандартом "Умный город" и организован по поручению главы города Алексея Копайгородского.

"Для реализации проекта оператор построил порядка 10 километров оптоволоконных линий, выполнил монтаж коммутационного оборудования и более 500 точек доступа к беспроводной сети доступа в сеть интернет", – заявила замглавы города Инна Петухова.

В будущем интернет станет доступен во всех общественных местах Сочи.