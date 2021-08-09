Дорогу, заваленную скалами, разблокировали в Дагестане

Автомобильная дорога в Гунибском районе, движение по которой ранее было приостановлено из-за скального обвала, полностью разблокирована сотрудниками дорожных служб. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Дагестана.

"Проезжая часть автомобильной дороги Гуниб - Кумух полностью расчищена от горных пород и скальных обломков. Движение автотранспорта полностью восстановлено", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Напомним, третьего августа из-за обвала верхнего скального откоса на дорогу Гуниб-Кумух было прекращено движение транспорта по ней.