Одаренные дети в КБР освоят олимпиадную математику и 3D-технологии

В Центре выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Антарес" в Кабардино-Балкарии заработала новая образовательная программа по олимпиадной математике.

"Школьники будут заниматься по образовательной программе, разработанной Кавказским математическим центром и Республиканской естественно-математической школой Адыгеи, которая предназначена для обучающихся шестых - восьмых классов и продлится до 17 августа", - рассказал заместитель руководителя центра Алий Шокаров, передает "Это Кавказ".

На занятиях детей ознакомят с графами, комбинаторикой, делимостью и принципом Дирихле. Помимо профильной программы школьникам предложат на выбор несколько дополнительных модульных программ: робототехника, создание 3D-анимаций на основе VR- и AR-технологий, биология, химия и физика, - говорится в сообщении.