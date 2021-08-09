Непогода задержала ряд авиарейсов из Владикавказа

Непогода, установившаяся на Северном Кавказе, спровоцировала сбой в работе международного аэропорта Владикавказа, из-за чего были задержаны шесть авиарейсов, - сообщил PR-менеджер Международного аэропорта "Владикавказ" Данил Шепелев.

"В республике прошли сильные дожди с грозой и градом, усилился ветер, что повлияло и на работу Международного аэропорта Владикавказ. Три самолета из Москвы и Санкт-Петербурга в течение часа находились в зоне ожидания до улучшения погодных условий", - рассказал Шепелев, уточнив, что из-за ситуации с самолетами были задержаны три авиарейса на прилет и три на вылет, - передает "Интерфакс".

Благодаря краткосрочной нормализации погодных условий два воздушных судна успели совершить посадку в аэропорту. Они уже вылетели обратными рейсами в Москву и Санкт-Петербург", - добавил Шепелев, уточнив, что командир третьего самолета из Москвы принял решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды.