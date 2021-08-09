Евросоюз надеется возобновить переговоры с Ираном в сентябре

Переговорщики Европейского союза оптимистичны в отношении возвращения ядерной сделки с Ираном, несмотря на то, что пост президент ИРИ занял консервативный политик Эбрахим Раиси, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Мы все еще думаем, что соглашение - наиболее реалистичный сценарий. Правда, я не могу сказать, когда оно будет достигнуто и на каких условиях", - отметил чиновник.

Международные переговорщики провели шесть раундов переговоров в Вене, направленные на возвращение к полному соблюдению сделки 2015 года, которая фактически была заморожена в 2018 году, когда из нее вышли США. Соглашение ограничивало ядерные амбиции Ирана в обмен на ослабление санкций. Переговоры были приостановлены после победы Раиси в июне. Его инаугурация состоялась на прошлой неделе (см. фото). На посту президента он сменил Хасана Рухани, который придерживался более умеренных взглядов. Пока непонятно, когда возобновятся переговоры по ядерной сделке и кто будет представлять Иран на них.

"Иранцы вернутся к обсуждениям, когда закончат со всеми необходимыми шагами, которые необходимо предпринять новой администрации, - заявил европейский чиновник, упомянув, в частности, направление кандидатуры на министерские посты в парламент Ирана. - Насколько я понимаю, речь идет ориентировочно о начале сентября, хотя и это не точная дата".

Пока нет решения о том, будет ли Министерство иностранных дел Ирана продолжать переговоры, или эта задача перейдет Совету национальной безопасности Ирана, который отвечает за формирование ядерной политики страны.

На этой неделе Тегеран не стал отрицать, что переговоры могут продолжиться с той же точки, на которой они остановились в июне. Не говорилось о конкретных изменениях, о том что были или не были приняты какие-либо решения.

На прошлой неделе Израиль, Великобритания и США обвинили Иран в атаке на танкер в Аравийском море, в ходе которой погибли два члена экипажа. В субботу Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил нападение: "Подобные безответственные и односторонние действия нарушают нормы международного права и угрожают миру. Они неприемлемы и должны быть прекращены. Свобода морской навигации должна быть гарантирована в соответствии с международным правом".

Официальные лица Евросоюза не думают, что таким образом новая администрация ИРИ перешла к более конфронтационной политике, которая может осложнить усилия по достижению ядерной сделки. Кстати, на инаугурации Раиси Евросоюз представлял заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора, который также отвечает за переговоры по ядерной сделке.