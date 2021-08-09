Вакцинация "Спутником Лайт" стартует в Абхазии завтра

В Абхазии завтра начнется вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт", такое сообщение опубликовано на сайте Минздрава республики.

В нем говорится, что доставленный 6 августа в республику препарат хранится на складе ведомства с соблюдением необходимого температурного режима.

"Вакцина будет передаваться медучреждениям в соответствии с заявками пунктов вакцинации. Препарат должен храниться при температуре не выше -18 градусов. Если "Спутник Лайт" один раз разморозить, то обязательно его нужно использовать. Повторное замораживать флакон с раствором нельзя", - подчеркнул начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства Ахра Аджба.

Начальник управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба отметила, что все пункты вакцинации, ранее открытые в столице, продолжат работать в прежнем режиме.

Жителям районов республики, желающим сделать прививку, необходимо обратиться в ЦРБ.

В Минздраве добавили, что привиться "Спутником Лайт" можно как по месту прописки, так и по месту жительства.