Новый штамм коронавируса снизит спрос на нефть

Цены на нефть упали более чем на 3% в понедельник, продолжая резкое падение, начавшееся на прошлой неделе на фоне роста доллара США и опасений, что новые ограничения в Азии, особенно в Китае, связанные с коронавирусом, могут остановить глобальное восстановление спроса на топливо.

Reuters отмечает, что фьючерсы на нефть сорта Brent упали на $2,43 (3,5%) до $68,27 за баррель после падения на 6% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным убытком за четыре месяца. Фьючерсы на нефть сорта WTI упали на $2,41 (3,6%) до $65,87 после падения почти на 7% на прошлой неделе, что стало самым резким недельным падением за девять месяцев.

"Опасения по поводу потенциального снижения спроса на нефть в мире вновь проявились в связи с ускорением темпов распространения штамма "дельта"", - сказал аналитик РБК Гордон Рамзи. Аналитики ANZ выделили новые ограничения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, как главный фактор, омрачающий перспективы роста спроса.

Ограничения включают отмену рейсов, публикацию предупреждения для 46 городов о запрете поездок и ограничениях на работу общественного транспорта и услуг такси в 144 наиболее пострадавших районах.

В понедельник Китай сообщил о новых случаях заражения COVID-19, а в Малайзии и Таиланде количество инфицированных бьет ежедневные рекорды.

В июле рост экспорта Китая замедлился больше, чем ожидалось, после вспышек COVID-19 и наводнений, при этом рост импорта также оказался более слабым, чем ожидалось. "Оба бенчмарка выглядят уязвимыми на фоне негативных событий на вирусном фронте, особенно на материковом Китае", - сказал старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

Импорт сырой нефти в Китай упал в июле и оказался сильно ниже рекордных уровней июня 2020 года.

Подъем доллара США до четырехмесячного максимума по отношению к евро также оказал давление на цены на нефть. Отчет о росте занятости в США, опубликованный в пятницу, дал толчок положительному настрою и ожиданиям того, что Федеральная резервная система будет действовать оперативнее в части ужесточения валютной политики США. Сильный доллар США делает нефть более дорогой для держателей других валют.