ВС Армении второй раз за сутки обстреляли Нахчыван

Подразделения ВС Армении снова подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении. Об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве пояснили, что с 17:10 до 17:40 по местному времени (16:10 и 16:40 мск) подразделения ВС РА с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически обстреливали из оружия различного калибра позиции армии АР в направлении Садаракского района Нахчыванской автономной республики.

В результате обстрела ни погибших, ни раненых среди азербайджанских военных нет.

"Ответным огнем противник был подавлен", - подчеркнули в министерстве, добавив, что азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку.