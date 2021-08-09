Турция почти справилась с лесными пожарами

Турции удалось потушить 238 из 240 лесных пожаров в 47 провинциях на 13-й день возгораний, охвативших всю страну. Сегодня министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли объявил, что в Мугле, юго-западной провинции, все еще продолжаются пожары.

Как отмечает турецкая "Сабах", первые крупные пожары начались 28 июля на юге страны. Вскоре последовали и другие, и большинство из них вспыхнуло в южных и юго-западных провинциях страны. В Мугле, где расположены популярные курортные города, лесные пожары угрожали жилым районам и привели к эвакуации сотен людей. Один человек, оказавшийся в центре пожара при попытке помочь пожарным, погиб. Семь других, включая пожарных, погибли в Манавгате, месте первого большого пожара в Анталии, расположенной рядом с Муглой.

Пакдемирли объявил в воскресенье через Twitter, что пожары все еще горят в районах Муглы Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган и Каракёй. Сегодня Пакдемирли объявил, что осталось только два пожара, и оба локализированы в районах Кёйджегиз и Милас в Мугле. Высокая температура и низкая влажность, а также сильный ветер затрудняют меры по тушению. Более 5000 пожарных, которым помогают 15 самолетов, вертолеты и сотни пожарных машин, борются с пламенем, уничтожившим обширные участки леса по всей провинции.

Причины пожаров все еще выясняются. Один подозреваемый был задержан в Манавгате за поджог леса на прошлой неделе, в то время как власти выразили подозрение в причастности террористической группы РПК.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который был в пострадавшей от пожара Анталии вскоре после начала пожаров, сообщил сегодня, что пожары в его родной провинции затронули 59 кварталов и 3231 здание. Он сказал, что сильно поврежденные здания будут снесены и что государство восстановит уничтоженные дома, в то время как местные жители получат субсидии на ремонт в слегка поврежденных зданиях.

Правительство уже распределило около $2 млн людям, пострадавшим от разрушительных пожаров, и обязалось восстановить их собственность. Кроме того, пострадавшие получат помощь, собранную благотворительными организациями. Пожары опустошили тысячи гектаров леса, но директор по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттин Алтун заявил в воскресенье, что к концу этого года по всей стране будет высажено 252 миллиона деревьев.