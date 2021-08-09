Главу района будут судить за взятку на 1,2 млн рублей в Дагестане

В Дагестане утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против отстраненного от должности главы Цунтинского района, обвиняемого в получении взятки. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что в марте-апреле 2021 года мужчина потребовал от руководителей двух коммерческих организаций через действовавшего от их лица посредника передать ему в качестве взятки 1,2 млн рублей, что составляло 10% от суммы контрактов, подписанных с данными организациями по выполнению ремонта в трех школах. Кроме того, за эти деньги чиновник пообещал оказывать им "общее покровительство в будущем".

Обвиняемый был задержан во время получения от посредника взятки на 980 тыс рублей.

В данный момент он отстранен от должности, дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Махачкалы.